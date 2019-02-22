انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تستعرض قوتها في الخليج بعد تهديدها الرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 12:47 مساءً - انطلقت اليوم الجمعة، مناورات واسعة للقوات المسلحة الإيرانية في مدخل الخليج العربي، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، بينها صواريخ بحرية تطلق من الغواصات للمرة الأولى في هذه المناورات الدورية.

وتستمر "مناورات الولاية 97"، ثلاثة أيام وستشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية الإيرانية، كما ستستخدم القوات المسلحة الإيرانية غواصة "فاتح"، وستطلق صواريخ بحرية من الغواصات للمرة الأولى في هذه المناورات الدورية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن أكثر من 100 سفينة ستشارك في المناورات العسكرية التي ستستمر ثلاثة أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي.

وقال الأميرال حسين خانزادي قائد البحرية في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "ستشمل هذه التدريبات التصدي لعدد من التهديدات واختبار أسلحة وتقييم جاهزية المعدات والأفراد".

وأضاف: "سيتم إطلاق صواريخ من غواصات.. بالإضافة إلى إطلاق طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من سطح المدمرة سهند".

وذكر الإعلام الرسمي أن إيران ستختبر غواصتها الجديدة فاتح محلية الصنع والمسلحة بصواريخ كروز. وجرى تدشين الغواصة الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه المناورات بعد أيام من تهديدات أطلقها قادة عسكريين إيرانيين، للسعودية والإمارات على خلفية اتهام الأخيرتين، بالوقوف وراء هجوم استهدف الحرس الثوري في مدينة زاهدان شرقي البلاد.

ويوم أمس الخميس، هدد قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالرد على هجوم وقع الأسبوع الماضي، في جنوب شرقي إيران، وأودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، عن سليماني قوله: إن "السعودية تبني نفوذها في المنطقة بالمال فحسب. هذا نفوذ زائف وفشل (..) سوف ننتقم لشهدائنا.. (و) سيكون ذلك في أي مكان في العالم".

واتهمت إيران في وقت سابق، السعودية والإمارات بدعم متشددين يشنّون هجمات على قوات الأمن في إيران. لكن السعودية والإمارات نفتا أي صلة بالهجمات.