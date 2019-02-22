السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مئات السلات الغذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مئات السلات الغذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 مساءً, 22 فبراير 2019 م المناطق - الرياض وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 6,696 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

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