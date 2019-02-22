كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل السعودية

نوضح كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل التي يبحث عنها الألف من المغتربين بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل سداد رسوم مكتب العمل بشكل إلكتروني، حيث تسعي وزارة العمل السعودي لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية من اجل الحصول علي رقم السداد عن طريق البحث عنه برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الإقامة، سنوفر لحضراتكم رابط الخدمة الإلكترونية حتي لا يضيع وقتكم بالبحث عن التعامل معاها.

يلزم علي كل مقيم أو موظف وافد تجديد رخصة العمل الخاصة به في كل عام وذلك حتي لا يتعرض للعقوبات التي يفرضها قانون تنظيم العمل في السعودية، حيث يمكن لكافة الجنسيات من العاملة الوافدة الدخول علي بوابة وزارة العمل الإلكترونية من اجل الاستفادة من خدمة استفسار عن رقم سداد رخصة العمل.

كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

نرفق لكم رابط الموقع الرسمي لمكتب العمل السعودي من اجل أن يستعلم كل شخص وافد أو مقيم عن رقم تسديد رخصة العمل بشكل إلكتروني، حيث يقوم الشخص المستعلم بالدخول علي الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة، من ثم يقوم بإدخال بياناته الخاصة برقم البطاقة المدونة علي الإقامة أو جواز السفر لكي تظهر البيانات بشكل دقيقة كما يمكن الحفاظ علي تلك المعلومات من خلال طباعتها بشكل إلكتروني للحصول علي مستند رسمي من بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضحت خطوات الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل إلكترونياً مدعومة بالصور حتي يستطيع جميع المغتربين الحصول علي رقم السداد لرخصة عمل وافد بشكل سهل وسريع، كما ارفقنا لكم بعض الصور التوضيحية للاستعلام عن هذه الخدمة.