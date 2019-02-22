القيادة تهنئ السلطان حاج حسن البلقية بذكرى اليوم الوطني لبروناي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدُّم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن سلطنة بروناي تحتفل بيومها الوطني يوم 23 فبراير من كل عام، وهو ذكرى استقلال البلاد وإعلانها دولة مستقلة عن بريطانيا في عام 1984م.

وتبلغ مساحة بروناي نحو 5765 كيلومترًا، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 436620 نسمة وفقًا لإحصائيات عام 2016، و78% من السكان يدينون بالإسلام، واللغة الرسمية هي لغة الملايو، كما توجد بها اللغتان الصينية والإنجليزية.

وتقع بروناي -وعاصمتها بندر سري بكاوان- جنوب شرق آسيا، في الجزء الشمالي من جزيرة بورنيو، وهي ثالث أكبر جزيرة في العالم، وتُحيطها ماليزيا من ثلاث جهات: الشرقية والغربية والجنوبية. وتتكون بروناي من جزأين رئيسين، تفصل بينهما مدينة لمبانج الماليزية.

واسم الدولة الرسمي هو «بروناي دار السلام» وأصبحت محمية بريطانية سنة 1888، ثم أقام بها حاكم بريطاني سنة 1906. وأعلن استقلالها عن بريطانيا في 1984.