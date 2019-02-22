السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال



هيران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 سلة غذائية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 9,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

// انتهى //

11:42ت م

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هيران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 سلة غذائية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 9,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //11:42ت م0033

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