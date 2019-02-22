شكرا لقرائتكم برنامج تدريبي لمعيلات الأسر في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم البرنامج التدريبي في دورتي صيانة الجوالات والإسعافات الأولية للأسر المعيلة في محافظة عدن، ضمن مشروع تحسين سبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود.

ويشارك في دورة الإسعافات الأولية التي تستمر عشرة أيام 30 متدربة، بينما تتلقى 30 متدربة، دورة في صيانة الجوالات، وتستمر شهراً كاملاً.

وستتلقى المتدربات مهارات وخبرات؛ بهدف تأهليهن لسوق العمل، ليسهم ذلك في التخفيف من أعباء الحياة المعيشية.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني إن المركز حريص على التأهيل والتدريب، لما من شأنه فتح آفاق لفرص عمل للشباب والشابات لاسيما معيلات الأسر، من خلال التدريب على مثل هذه الدورات التي تعمل على إكسابهن المهارات وتجعلهن قادرات على تحسين الدخل.



مختارات تكليف ابن لبدة وكيلا لإمارة عسير



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.