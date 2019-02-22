شكرا لقرائتكم المملكة تتحول إلى سوق تكنولوجي كبير بمشاركة الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يرى عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي “إمكانات هائلة” في السوق السعودية الناشئة، وهو ما يمكن استغلاله خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية لبلاده، والتي تستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

مجلة “تيك نود” الصينية المتخصصة في التكنولوجيا، أكدت أن هناك استعدادا واضحا من جانب الحكومة الصينية لدعم جهود المملكة في نقل اقتصادها بعيدًا عن النفط ونحو الصناعات ذات التقنية العالية، والتي تم تحديدها في إطار خطة الدولة السعودية رؤية 2030.

ومن خلال تعزيز العلاقة بين البلدين، أوضح عضو مجلس الدولة أن الهدف من مشاركة الصين المتزايدة في المنطقة المضطربة هو “التعاون الودي الصافي”.

وألقت المجلة الصينية المتخصصة في التكنولوجيا، الضوء على هذا الاتفاق غير الموقع بين المملكة والسعودية، مشيرة إلى أن ذلك سيحقق أحد أهم أهداف رؤية ولي العهد الشاملة للمملكة بجعلها مركزًا تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وترى المجلة التي تولي أهمية أولى للتكنولوجيا بمختلف توجهاتها، أن هذا التعاون قد يؤتي ثماره التقنية خلال سنوات قليلة، لا سيما وأن الجانبين يمتلكان ما يلزم للمضي قدمًا في هذه المشروعات.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير خلال اللقاء الذي جمعه مساء أمس الخميس، وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إن السمات الرئيسية لعلاقاتهما هي الاحترام والتفاهم والدعم لبعضهما البعض، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.

ونقل عن وانغ قوله “جميع الدول في العالم لها الحق في التطور والمملكة دولة من الأسواق الناشئة ذات إمكانات هائلة.”



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