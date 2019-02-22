شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1,116 سلة غذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مأرب)وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 6,696 فردًا.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.
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