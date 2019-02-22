شكرا لقرائتكم الصين: نرى إمكانات هائلة في الاقتصاد السعودي وسنقود معًا الثورة الصناعية الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، ترى بكين أن هناك الإمكانات الهائلة في الاقتصاد السعودي وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة منها لصالح الدولتين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بكين ترى إمكانات هائلة في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية فيما يواصل ولي العهد لقاءات كبار المسؤولين في الصين.

وتابع أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية”لكل دول العالم الحق في التقدم والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة“.

تصريحات الوزير الصيني جاءت بعد لقائه أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في بكين.

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وفي إشادته بالتنمية السريعة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قال وانغ إن العلاقات بين الصين والسعودية تتسم بالاحترام المتبادل والتفاهم المتبادل والدعم المتبادل.

وتابع قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة مع الجانب السعودي وأن يقود الجانبان سويا الثورة الصناعية الرابعة، وأضاف أنه يؤمن بأن السعودية ستواصل توفير بيئة سوق عادلة أمام الشركات الصينية.

وأضاف أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وأضاف وانغ أن الصين والسعودية تواجهان مخاطر الإرهاب والتطرف، ويتعين على الجانبين تعزيز التعاون من أجل الحماية المشتركة لأمن واستقرار البلدين والمنطقة.



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