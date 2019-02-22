شكرا لقرائتكم أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى في 10 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع الذهب يوم الخميس من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة مع تعرضه لضغوط من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتبنى موقفا ينزع إلى تيسير السياسة النقدية مثلما كان متوقعا في السابق، ومع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 1322.61 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في الجلسة السابقة 1346.73 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من أبريل نيسان الماضي.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1469.00 دولار للأوقية بعد أن تخطى لفترة وجيزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في جلسة الأربعاء بفعل مشاكل المعروض في السوق.

وتراجع البلاديوم من مستوى قياسي مرتفع، فيما انخفض سعر البلاتين 0.5 بالمائة إلى 818.50 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.4 بالمائة إلى 15.81 دولار للأوقية.



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