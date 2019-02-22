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شكرا لقرائتكم العدد السادس من “المواطن”ديجيتال: عظيمان.. سور وجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت صحيفة “متابعات الخليج 365” في عددها اليومي من النسخة الرقمية الضوء على جوانب من جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية.
وتقرأ في هذا العدد:
استثمار عظيم للتاريخ بين ولي العهد وسور الصين
ولي العهد.. كلمة السر في انتعاش مبادرة الحزام والطريق
رقم مهم تتذكره الصين حضره ولي العهد قبل 5 أعوام
ولي العهد يعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين
الإصلاح والانفتاح سياسة سعودية صينية يقودها الأمير محمد بن سلمان
رسالة جديدة من الحرير بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين
وغيرها الكثير من الموضوعات الهامة.
ولقراءة العدد كاملا يمكنك الضغط على الرابط التالي (هنا)
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