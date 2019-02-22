شكرا لقرائتكم التواجد في الشرق الأوسط هدف صيني يعززه الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة العديد من الملفات التي تراها بكين ضرورية لمزيد من التواجد في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت صحيفة “ساوث تشينا مورنينغ بوست” الصينية، إلى أن لقاء ولي العهد بالرئيس شي جين بينغ يأتي في الوقت الذي يجعل فيه تكثيف حضور الصين في الشرق الأوسط هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية، على الرغم من دورها التقليدي المتدني هناك.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير، وعضو مجلس الدولة وانغ يي،أمس، إن السمات الرئيسية لعلاقاتهما هي الاحترام والتفاهم والدعم لبعضهما البعض، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.

ونقل عن وانغ قوله “جميع الدول في العالم لها الحق في التطور والمملكة دولة من الأسواق الناشئة ذات إمكانات هائلة.”

وقال وانغ إن البلدين يواجهان تهديدات الإرهاب والتطرف، ويجب عليهما تدعيم التعاون لحماية الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية التي تديرها الدولة في مقال افتتاحي، اليوم الجمعة، إن الصين لم تكن تسعى للعب السياسي في الشرق الأوسط.

وأضافت: “لن تكون الصين لاعبًا جيوسياسيًا في الشرق الأوسط.. ليس لديها أعداء ويمكنها التعاون مع جميع دول المنطقة”.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن “تأثير الصين المتزايد في الشرق الأوسط يأتي من التعاون الودي.. هذه الشراكة سترحب بها المزيد من البلدان في المنطقة”.



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