شكرا لقرائتكم بدء تشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب ليخدم 1,300,000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن فقد وقعّ المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2,977,777 “مليون دولار”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون و تخفيف معاناتهم وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها ، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حاليًا، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال القادم لمدة ثلاث سنوات.



مختارات تكليف ابن لبدة وكيلا لإمارة عسير



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.