شكرا لقرائتكم فيديو.. قاعة الشعب الكبرى تحتضن لقاء الأمير محمد بن سلمان مع هان تشنغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ سبل تعزيزالعلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد مع هان في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.



مختارات تكليف ابن لبدة وكيلا لإمارة عسير



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.