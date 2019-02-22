الارشيف / اخبار السعوديه

ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ويستعرضان العلاقات السعودية الصينية وفرص تطويرها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الصينية وفرص تطويرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بكين)

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ويستعرضان العلاقات السعودية الصينية وفرص تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا