ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ويستعرضان العلاقات السعودية الصينية وفرص تطويرها

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جدة - خالد شويل - واس (بكين) اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.



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