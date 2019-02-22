السعودية | الأمير محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بالصين

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الصينية بكين، الجمعة، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين، واستعرضا العلاقات السعودية الصينية وفرص تطويرها.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل إلى بكين صباح الخميس في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.