السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في مأرب



الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب ليخدم 1,300,000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن فقد وقعّ المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2,977,777 "مليون دولار".

وأضاف أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون و تخفيف معاناتهم وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها ، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حاليًا، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال القادم لمدة ثلاث سنوات.

// انتهى //

08:22ت م

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الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمرحلة الأولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون في محافظة مأرب ليخدم 1,300,000 مراجع من المحافظات اليمنية كافة.وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن فقد وقعّ المركز في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2,977,777 "مليون دولار".وأضاف أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون و تخفيف معاناتهم وخاصة أمراض العمى، فضلاً عن توطين خدمات طبية تخصصية مرجعية في محافظة مأرب ومديرياتها ، دعماً لوزارة الصحة والسكان اليمنية.وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حاليًا، وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر -بإذن الله-، فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال القادم لمدة ثلاث سنوات.// انتهى //08:22ت م0012

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