شكرا لقرائتكم بالصور .. الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .



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