الان تتابع تفاصيل 483 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت غرفة الرياض بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص عن توفر 483 وظيفة للرجال والنساء خلال الاسبوع الحالي لحملة جميع المؤهلات وفق التالي: أكاديمية الجزيرة العالمية (للرجال).

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة (للرجال). مركز ايبكوت للتدريب (للنساء).

شركة إمداد الخبرات (للنساء). شركة أسواق التميمي (للرجال).

شركة تألق الطب الطبية (للنساء). مركز ركن سانية (للنساء).

شركة أمنكو (للنساء). شركة الموارد التجارية (للنساء).

مركز ايبكوت للتدريب (للرجال). شركة أمنكو (للرجال).

شركة د.كيف القابضة (للرجال). وللتقديم من خلال على الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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