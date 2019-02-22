سياسي / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بسيطرة قوات الجيش الليبي على حقل الفيل سلميًا حيث سيقوم بحمايته و تسليمه لقوات حرس المنشآت، وذلك بعد السيطرة على منطقة مرزق وأم الأرانب بالجنوب وطرد الجماعات الإرهابية منها.وركزت على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الاستثنائي الأول للعام 2019 م في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وحضور عضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء، وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الترتيبات المالية للعام الجاري.ونقلت إعراب السفير البريطاني فرانك بيكر عن استعداد بلاده للمساهمة في التنمية الاقتصادية في ليبيا، و ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مجددًا تأكيده دعم بلاده لحكومة الوفاق ، كما بحثا عددًا من ملفات التعاون الأمني و الاقتصادي بين البلدين واتفقا على ضرورة المضي قدمًا على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية.وتطرقت إلى تأكيد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة محمد السلاك حرص رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية و عدم حدوث أي صدام، أو مواجهات بين المواطنين مهما كان الخلاف، موضحًا أن أمن واستقرار المواطنين بالجنوب، أسمى من أي تجاذبات سياسية.و بينت صحف ليبيا لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موضحة أنه تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في الجنوب و آخر المستجدات على الساحة السياسية، ومشيرة إلى أن المبعوث الأممي أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة على نتائج زيارته و لقاءاته الأخيرة.// انتهى //07:32ت م0011