الان تتابع طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالرياض والشرقية وعسير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية ومرتفعات عسير وجازان والباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة18-40 كم/ساعة و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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