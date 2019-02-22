شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ووزير الخارجية الصيني يبحثان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين خلال جولته الآسيوية التي بدأها بباكستان وكانت الهند ثاني محطاتها. وبحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.



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