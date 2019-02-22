اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 46ر89 نقطة ، أو 42ر0% ، ليصل إلى 77ر21374 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 28ر7 نقطة، أو 45ر0% ، ليصل إلى 22ر1606 نقطة.

// انتهى //

06:18ت م

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طوكيو 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 46ر89 نقطة ، أو 42ر0% ، ليصل إلى 77ر21374 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 28ر7 نقطة، أو 45ر0% ، ليصل إلى 22ر1606 نقطة.// انتهى //06:18ت م0008

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.