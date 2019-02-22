اقتصادي / الولايات المتحدة الأمريكية و الصين تستأنفان محادثات التجارة في واشنطن



واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

استأنف كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين و الصينيين محادثات على مستوى عال أمس الخميس في واشنطن لوضع تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل حوالي أسبوع من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاقية.

والتقى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر و نائب رئيس الوزراء الصيني ليوه خه في مبنى ايزنهاور الملاصق للبيت الأبيض. وانضم إليهما وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين و محافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ ومسؤولون آخرون على مستوى وزاري من البلدين بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

// انتهى //

06:03ت م

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واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساستأنف كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين و الصينيين محادثات على مستوى عال أمس الخميس في واشنطن لوضع تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل حوالي أسبوع من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاقية.والتقى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر و نائب رئيس الوزراء الصيني ليوه خه في مبنى ايزنهاور الملاصق للبيت الأبيض. وانضم إليهما وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين و محافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ ومسؤولون آخرون على مستوى وزاري من البلدين بحسب ما ذكر البيت الأبيض.// انتهى //06:03ت م0007

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