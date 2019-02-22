شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. من معاهدة جدة لزيارة الأمير محمد بن سلمان للصين.. 7 عقود من التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التاريخية إلى الصين، تتويجا لـ7 عقود من التعاون السعودي الصيني في شتى المجالات.

وتستهدف زيارة الأمير محمد بن سلمان، تعزيز العلاقات بين البلدين والانطلاق نحو علاقات استراتيجية مع الدول الصديقة، لا سيما في قارة آسيا، بعد زيارة كل من باكستان والهند.

يذكر أنه تم توقيع أول معاهدة صداقة في جدة بين المملكة والصين عام 1946، وشهد عام 1985 أول اجتماع بين الصين والسعودية في عمان، وعام 1990 تم توقيع تأسيس شراكة سياسية واتفاقية تفاهم بين الرياض وبكين، وفي عام 1991 حتى عام 1997 شهدت هذه السنوات زيارات واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات.

وشهد عام 2016 زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، وفي عام 2017 قام الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بزيارة للصين.



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