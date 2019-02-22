نتائج الأمن العام 1440 رتبة جندي وأسماء المقبولين مبدئياً والمستندات المطلوبة وموعد الحضور

أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر للتوظيف عن نتائج الأمن العام 1440 وأسماء المقبولين مبدئياً في المديرية العامة للأمن العام برتبة جندي، والتي تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية برتبة جندي بالأمن العام وذلك ابتداءً من يوم الأحد الماضي الموافق 1440/05/21هـ، وحتي تنتهي عمليات التسجيل والقبول في الأمن العام يوم الخميس الموافق 1440/05/25هـ، ونظراً أن جميع المتقدمين للالتحاق بالخدمة العسكرية عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية يودون الإطلاع على نتائج قبول الأمن العام 1440 رتبة جندي نرفق لكم رابط أبشر للاستعلام عن نتائج قبول الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية.

وكانت مصادر مطلعة وقريبة ذكرت أن موعد الإعلان عن نتائج الأمن العام سيكون في يوم الخميس 17 جمادى الآخر 1440، والموافق لتاريخ 21 فبراير 2019 حيث سيتم فرز أسماء المقبولين مبدئياً لحين تحديد موعد الحضور للعمل على تطابق البيانات واصطحاب المستندات المطلوبة، والتي سيتم الكشف عنها وقت إعلان النتائج للعمل على الفرز النهائي بخصوص نتائج قبول الأمن العام.

رابط نتائج الأمن العام 1440

في نفس السياق فقد أوضحت مديرية الأمن العام أنه لا يوجد أفضلية إطلاقاً لأسبقية التسجيل في الوظائف المعلنة، ولكن سيتم القبول بالمفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات العامة، وكانت الوظائف المعلن عنها وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي، وذلك للتعيين بعد التخرج بجميع مناطق المملكة السعودية.

ويمكنكم الإطلاع على التفاصيل الكاملة الأخرى من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية، كما سنتابع معكم المزيد من الأخبار التي سيتم الكشف عنها لاحقاً.

نتائج الأمن العام ١٤٤٠ رتبة جندي

ونرفق لكم رابط الدخول عبر بوابة أبشر للتوظيف لمعرفة نتائج قبول الأمن العام ١٤٤٠ والإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً برتبة جندي إلى أن يتم الإعلان عن نتائج القبول في الأمن العام للرتب الأخرى المعلنة سابقاً وذلك عبر من خلال موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر هنــــــا.

والجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام قد أوضحت خلال منشور نتائج القبول المبدئي المستندات المطلوبة والحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب.