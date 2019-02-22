الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم التأشيرة أو الجواز أو الإقامة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، من المعروف أن بوابة أبشر لديها خدمات إلكترونية عديدة تسهل على المواطن السعودي الكثير من الوقت والجهد، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها، إصدار تأشيرة خروج، وإلغاء تأشيرة خروج، وإصدار تأشيرة خروج نهائية، وإلغاء تأشيرة خروج نهائية، كما تتيح الخدمة معرفة نوع التأشيرة وفترة الصلاحية وإمكانية إلغاء التأشيرة وطباعتها دون الحاجة إلي الانتقال لإدارة الجوازات، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن طريقة الاستعلام عنها برقم الإقامة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

والجدير بالذكر أنه ما يميز هذه الخدمات الإلكترونية إلغاء التعامل مع تصاريح السفر الورقية واستبدالها بمعاملات إلكترونية، يذكر أنه يجب التحقق من خلو سجلات المقيمين من المخالفات المرورية قبل أن تقوم بإصدار ” تأشيرة خروج وعودة “أو ” الخروج النهائي “.

وتقدم لك بوابة ابشر الإلكترونية خدمة طلب التأشيرة والاطلاع علي جميع تفاصيل التأشيرة الممنوحة للمقيم في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن ذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة والتحقق منها بكل سهولة عبر الدخول لرابط بوابة ابشر وإتباع الخطوات الأتية:-

ادخل رقم التأشيرة ورمز التأكيد

أما عن الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة قم بإتباع الخطوات الأتية:-

الدخول لرابط بوابة ابشر

ادخل رقم تصريح الإقامة

كتابه رقم هويه الكفيل

قم بكتابه الرمز المرئي الذي يظهر أمامك

إدخال رقم التأشيرة

إدخال رقم جواز السفر

اضغط علي زر عرض

ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بتأشيرة خروج وعودة.