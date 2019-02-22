تقنية جديدة تتيح شحن الجوال من صفر إلى 40% في 10 دقائق

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في إطار استثمارها المتواصل في تقنيات الهواتف الذكية، أعلنت “OPPO” عن حصولها على شهادة جديدة للسلامة والأمان لابتكارها تقنية للشحن السريع المعروف باسم VOOC لشحن بطارية هاتف ذكي من صفر إلى 40% في غضون 10 دقائق فقط.

وتدرك شركة OPPO بأن الشحن السريع بات من أبرز المتطلبات الملحة بين مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، الذين يتطلعون إلى شحن هواتفهم بالكامل في غضون دقائق فقط دون الانتظار لساعات. وتستخدم تقنية الشحن السريع VOOC محولاً وكابلات شحن فائقة الأمان بقدرة 25 واط دون أن تتسبب بارتفاع درجة حرارة الهاتف.

وتقدّم الشركة تقنية الشحن فائق السرعة Super VOOC التي تعزز استطاعة الشحن إلى 50 واط، وهي قادرة على شحن بطارية الهاتف من الصفر حتى الطاقة الكاملة في غضون 35 دقيقة فقط، في حين تستغرق معظم الهواتف الذكية الحديثة اليوم نحو ساعتين لإتمام نفس المهمة.

وتؤكد الشهادة الأحدث من مؤسسة TÜV Rheinland المرموقة على خضوع نظام الشحن VOOC لاختبارات صارمة متعددة المراحل ودورات اختبارية متنوعة لضمان أمان استخدامه اليومي. ويتيح النظام للمستخدمين تصفح هواتفهم الذكية بأمان أثناء عملية الشحن دون ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية الشحن السريع VOOC تستخدم حالياً في أكثر من 100 مليون هاتف ذكي في العالم منها عدد من الطرازات المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط. ويتميز هاتف OPPO الرائد Find X باستخدام هذه التقنية..، علاوة على هواتفها من الفئة المتوسطة حتى الرائدة R17 وR17 Pro.

وتعتزم OPPO مواصلة إطلاق مثل هذه الابتكارات عبر تعزيز استثماراتها في الأبحاث والتطوير لتصل إلى نحو 1.43 مليار دولار في عام 2019 بزيادة نسبتها 150% مقارنة بالعام السابق.

