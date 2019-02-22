Galaxy Fold .. جديد سامسونج القابل للطي بـ6 كاميرات وهذا السعر!

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أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold الأول من نوعه من الشركة، والذي يقدم جهازين في جهاز واحد.

وجهاز Galaxy Fold عند طيه يتحول إلى هاتف صغير، وعند فتحه ستجد أنك تحمل بين يديك جهاز تابلت بشاشة كبيرة لتؤكد سامسونج ريادتها مجددًا بهذا الهاتف.

ويحمل Galaxy Fold من سامسونج شاشة صغيرة 4.6 بوصة، وعندما يتم فتح Galaxy Fold سيحمل شاشة 7.3 بوصة.

ويتيح Galaxy Fold من سامسونج من خلال واجهة استخدامه أن تقوم بفتح 3 تطبيقات في نفس الوقت على الشاشة الكبيرة، وبالتالي يمكنك إنجاز المزيد في أكبر مساحة ممكنة، كما تستطيع الاختيار بين الثلاثة ممن يحتل المساحة الكبرى.

ويأتي هاتف Galaxy Fold من سامسونج بـ6 كاميرات: ثلاثة على الجانب الخلفي، واثنتان داخل الشاشة الكبرى، وكاميرا واحدة موجودة على الجانب الأمامي للهاتف عندما تستخدمه كموبايل، وسيكون في هذه الحالة لديك ثلاث كاميرات سيلفي: اثنتان في الشاشة الداخلية وأخرى في الخارجية.

كما يحمل Galaxy Fold من سامسونج الهاتف بطارية عملاقة 4380 مللي أمبير بحيث تنقسم إلى بطاريتين..، كي يتمكن المستخدم من طي الهاتف بحرية مع تقديم سعة بطارية عملاقة في نفس الوقت.

ونظرًا لإمكانياته المتطورة، فإن هاتف Galaxy Fold الجديد من سامسونج سيبدأ سعره من 1980 دولارًا، ويمكن للمستخدمين حجزه بداية من 26 أبريل المقبل.



