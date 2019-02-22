شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي ببكين: اتفاقيات في الطاقة والتقنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي، أن زيارة ولي العهد تعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

ونوه السفير الماضي إلى ترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة ولي العهد، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة في العاصمة الصينية بكين، وبين أنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.