شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لمودي: مباحثاتنا أكدت متانة علاقتنا الإستراتيجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إثر مغادرته الهند، أكد فيها أن المحادثات التي عقدها مع مودي أكدت على متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وعلى أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة «على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين». وقال الأمير محمد بن سلمان «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة»، مضيفاً «متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».



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