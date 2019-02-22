شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان للرئيس الهندي: الزيارة أسهمت في تعزيز علاقتنا الثنائية في المجالات كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر للرئيس الهندي رام ناث كوفند، إثر مغادرته الهند. وأكد ولي العهد أن زيارته للهند «أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين».

وقال الأمير محمد بن سلمان «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وتمنى للرئيس الهندي الصحة والسعادة، و«لبلده وشعبه الصديق استمرار التقدم والرخاء».