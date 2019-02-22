شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» توقع مذكرتي تفاهم مع شركات هندية.. حفلات لنجوم بوليوود وفعالية ترفيهية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي)

وقّعت الهيئة العامة للترفيه مذكرتي تفاهم مع عدد من الشركات الهندية في مجال الترفيه أمس الأول (الأربعاء)، وذلك على هامش أعمال «الملتقى السعودي الهندي» الذي انطلق في العاصمة الهندية نيودلهي، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد ضمن جولته الآسيوية.

وتأتي مذكرتا التفاهم، التي مثّل الهيئة في توقيعها المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات إبراهيم المقبل، في إطار سعيها لاستقطاب أفضل العروض الترفيهية ضمن خططها التطويرية للقطاع. وشملت مذكرات التفاهم التوقيع مع وكالة توتيم سبوت لتطوير محتوى نشاط ترفيهي بوليوود في عام 2019، وكذلك مع وكالة BTOS لتقديم حفلات لأشهر نجوم بوليوود، وتقديم حفلات موسيقية عالمية في المملكة.

وكان الملتقى قد انطلق بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية، وحضره نحو 400 مشارك عن الجانبين السعودي والهندي، بينهم عدد من الرسميين وكبار رجال الأعمال في البلدين. كما شهد الملتقى معرضاً مصاحباً بعنوان «استثمر في السعودية»، حيث قدمت فيه عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية تعريفاً لأهم وأبرز المهمات والخدمات والأنشطة التي تقوم بها، التي تدعم البيئة الاستثمارية في السوق السعودية.