شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية لـ«العلا» تبحث فرص التعاون والشراكة في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) شاركت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة ولي العهد الأمير شاركت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لنيودلهي بالهند. وناقشت الهيئة الملكية مع الجانب الهندي جهودها التنموية في محافظة العلا، وبحثت مجالات التعاون المتعلقة بالتبادل الثقافي، والطبيعة والسياحة البيئية، والحفاظ على التراث والزراعة. وخلال الملتقى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني أن الزيارة تمثل فرصة رائعة لدعوة العالم لمشاركة جهودنا في حماية التراث الطبيعي ومشاركة التراث الثقافي الغني في العلا، فهي تمثل رحلة عبر الزمن تخاطب الحواس وتتجاوز الحدود، «ويمثل وجودنا هنا اليوم شهادة على روح التبادل الثقافي والتعاون الدولي في ما بين المملكة والهند». ومع ثرائها بتاريخ كبير من التبادل التجاري والثقافي بين الحضارات، توفر العلا للمستثمرين وخبراء الآثار والفنون والثقافة والمستكشفين من الهند الفرصة لاكتشاف الكنوز الثقافية والأسرار الخفية والاحتفاء بها.



كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لـ«العلا» تبحث فرص التعاون والشراكة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.