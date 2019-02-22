شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (البقاع) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس) 635 صندوق أوان منزلية و312 قطعة كسوة شتوية و680 بطانية على اللاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس) 635 صندوق أوان منزلية و312 قطعة كسوة شتوية و680 بطانية على اللاجئين السوريين في محافظة البقاع اللبنانية. من جانب آخر، وزع المركز 1.024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6.144 فرداً. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.



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