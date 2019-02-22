شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 2.4 مليار ريال للمستفيدين من دفعة فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة لبرنامج حساب المواطن 0.7%، ليصل إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد، مقارنة بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون.

ووصل إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، لافتا إلى أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مشكلين 61% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارت أرقام البرنامج إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%. وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الخامسة عشر بأن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وشدد المتحدث باسم البرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدد.

ونوه إلى أن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدى إلى حرمانهم من الاستحقاق في هذه الدفعة، داعيا المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أي تغير عليها.