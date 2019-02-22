شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. التصفيات النهائية لمسابقة نايف للقرآن.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تقام الأحد القادم، التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية للرجال والنساء في نسختها الثامنة وتستمر خمسة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة المقدم الدكتور فهد القحطاني، أن المسابقة تأتي تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن إضافة لإعانة منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية على الحفظ والتجويد علماً وعملاً وتعزيز الجانب الإيماني وتقوية الرقابة لدى رجال الأمن.

وتم تقسيم المشاركين في المسابقة للرجال إلى خمسة فروع وللنساء أربعة فروع، وبين المقدم القحطاني أن التصفيات الأولية للمسابقة أقيمت في جميع مناطق المملكة بواسطة لجان التحكيم الأولية المشكلة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمناطق، وبعد إجراء التصفيات الأولية قامت اللجان الفرعية في كل منطقة بترشيح الأوائل الفائزين من كل فرع أمام لجنة التحكيم الرئيسية بمدينة الرياض. وبلغ عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام 1440هـ (85) متسابقاً، منهم 61 من الرجال، و24 من النساء من جميع مناطق المملكة وعلى مستوى فروع المسابقة سيتم اختيار ثلاثة فائزين. ويبلغ مجموع قيمة الجوائز 700 ألف ريال.