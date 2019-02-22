شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور سور الصين العظيم والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سور الصين العظيم في محطته الآسيوية الثالثة «الصين» التي وصل إليها صباح أمس قادمًا من الهند. واطلع ولي العهد على معالم سور الصين العظيم التاريخية والحضارية، ورافقه في الجولة السفير الصيني لدى السعودية وبعض المسؤولين. جدير بالذكر أن سور الصين العظيم أحد عجائب العالم السبع، ويمتد تاريخ بنائه لأكثر من 2300 عام في جمهورية الصين الشعبية، ويمتد سور الصين العظيم على مناطق واسعة منها، وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة وأطول سور في العالم، ويتكوّن من عدة أسوار مبنية بشكل متوازٍ، بُنيت على امتداد ما يقارب 2000 عام عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويُعد الجزء الأكبر وأكثر أجزاء السور حفظا من الأجزاء التي بُنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة، أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني، تتخلله خنادق وحفر.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يزور سور الصين العظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.