شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد في برقية لرئيس وزراء الهند : مباحثاتنا أكدت متانة العلاقات الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها: دولة السيد / ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تحية طيبة: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات، التي عقدتها مع دولتكم متانة العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء



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