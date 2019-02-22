شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للرئيس الهندي: الزيارة عززت العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين والان نبدء بالتفاصيل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفند إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها: فخامة الرئيس / رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند تحية طيبة: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء



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