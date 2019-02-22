شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الماضي: زيارة ولي العهد تجسد عمق علاقة الرياض وبكين والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية الصين الشعبية تعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ونوه السفير الماضي بترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن سموه سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة بالعاصمة الصينية بكين، وسيتم في ختام اجتماعاتها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.



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