شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يتوج الفائزين في مسابقة الابتكارات والان نبدء بالتفاصيل
وبدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن المسابقة، بعده ألقى المتسابق ياسر اليوسف من الكلية التقنية بالرياض كلمة طالب فيها باستمرار هذه المسابقة التي تعتبر رافداً مهماً للاختراع والابتكار يحشد العقول ويوجهها لخدمة الدين والوطن، مشيراً إلى أن المبتكرين ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية.
بعدها جاءت كلمة التدريب التقني والمهني ألقاها مدير المعهد الصناعي الاول بالأحساء م. رائد النعيم أكد فيها على حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم المبتكرين والمبتكرات إيماناً منها بدور الابتكار في نهضة الوطن، وأنشأت مراكز وأندية للموهوبين التقنيين في الوحدات التدريبية لرعايتهم وتقديم الدعم والمساندة لأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، وأضاف إن المسابقة تقدم لها أكثر من 200 متسابق ومتسابقة من مختلف الوحدات التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية على مستوى المملكة في مساري الابتكار والفكرة الإبداعية، ووصل عدد المشاريع إلى 115 مشروعاً تقنياً مبتكراً، وتم تحكيمها وفق المعايير العالمية من حيث أصالة الفكرة والخطوة الابتكارية وأهمية الابتكار وفائدته ومراعاته للسلامة وكونه صديقا للبيئة وخدمته البشرية وجدواه الاقتصادية.
بعدها أعلن مدير الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني م. سلطان الصنيع أسماء الفائزين والفائزات في مساري المسابقة الابتكار والفكرة الابتكارية وكذلك جوائز التميز لأفضل المشاركات، حيث سلم وكيل المحافظة ونائب محافظ المؤسسة للتدريب الجوائز المالية للفائزين في المسابقة التي وصلت إلى 250 ألف ريال، ففي مسار الابتكار حصل على المركز الأول وجائزته 20 ألف ريال المتسابق علي عائض الشهري من الكلية التقنية بالدمام عن ابتكار جهاز إنتاج كهرباء باستخدام الرمال.
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