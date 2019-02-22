شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. ياسرف ثمرة التعاون السعودي الصيني في مجال الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبحت شركة ياسرف نموذجًا للتعاون الصيني – السعودي، في مجال الطاقة، والتعاون الثنائي المستقبلي ضمن مبادرة “طريق الحرير”.

ويتضمن المشروع بناء مصفاة بترولية في مدينة ينبع، بشراكة بين المملكة والصين، على النحو التالي:

– شركة أرامكة بنسبة 62%

– شركة سينوبك الصينية بنسبة 37.5%



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