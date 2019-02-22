شكرا لقرائتكم إنزال جوي للتحالف العربي في حجور اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت قوات التحالف العربي، إنزالاً جويًا لإمداد القبائل بالذخائر في منطقة حجور بمحافظة حجة باليمن.

وأوضحت مصادر، أن طيران التحالف نفذ إنزالاً في حجور لإمداد أبناء المنطقة بالذخائر، وذلك بعد يومين من تنفيذ التحالف إنزالاً لمواد طبية في المنطقة.

وشملت عمليات الإنزال مؤنًا غذائية وأدوات طبية وإمدادًا بالسلاح وأجهزة تواصل حديثة، كما نفذت العمليات تدمير عربات، وكذلك تدمير مدرعات حوثية.

وكان محافظ حجة، عبدالكريم السنيني، قد أعلن في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، عن ترتيبات من قيادة التحالف لدعم أبناء قبائل حجور.

وتستمر المعارك بين أبناء القبائل والحوثيين منذ أكثر من شهر، وتفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية، حصارًا خانقًا على مناطق مديرية حجور وتمنع دخول المواد الغذائية تزامنًا مع قصف عشوائي على مناطق “جبل موسى” ببني شهر و”سكان السودة من بني أبو جابر” شمال مديرية كشر، الأمر الذي سبب موجة نزوح كبيرة للأهالي.



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