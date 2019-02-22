العلاقات التجارية السعودية الصينية استثمارات بالمليارات.. حقائق وأرقام

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للصين لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين خلال 2018 نحو 63 مليار دولار، كما تحتل المملكة المركز الثاني في قائمة موردي النفط للصين بعد روسيا.

استوردت الصين في عام 2018 نحو 57 مليون طن من النفط السعودي، كما استوردت الصين خلال 2018 منتجات سعودية بقيمة 48.5 مليار دولار.



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