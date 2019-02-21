شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزة بجائزة جدة للإبداع: شكرا لهؤلاء.. والقادم أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أعربت الفائزة بجائزة جدة للإبداع لهذا العام للإبداع المجتمعي، فوزية حسين باروم، عن سعادتها بتتويج مبادرة «تمهين» بالجائزة، مثمنة جهود كل من دعمها من إدارة تعليم جدة، وزميلاتها في وحدة تطوير المدارس، وأسرتها.

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قد توج باروم أمس الأول بجائزة جدة للإبداع المجتمعي، بحضور المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، وذلك عن مبادرة «تمهين»، والتي تعتبر من المبادرات الغير ربحية والتابعة لوحدة تطوير المدارس (بنات) بتعليم جدة.

وأكدت باروم التي تعمل مشرفة للتقنية، أن الجائزة حافز كبير لتحقيق الأفضل مستقبلاً.