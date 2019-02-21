شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الملكي يعزز أمن الشخصيات بـ 900 متدرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)عزز رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري منظومة الأمن بـ900 خريج من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات، بعد أن أكملوا تدريبهم في مختلف التخصصات والمهارات والمعارف والعلوم العسكرية والمهنية التي تؤهلهم للعمل في مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة.
وقدم عدد من طلبة المعهد عروضا حية للمشاة الصامتة، وفصيل البندقية، واستعراضات لحركات مختلفة لفنون الدفاع عن النفس ومهارات القتال مع الخصوم، وقدم جناح الأسلحة والرماية وجناح الأمن والحماية بعض التطبيقات والفرضيات الأمنية الميدانية.
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