شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. سيدة في مجلس «أدلاء المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

اعتمد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، تعين الدكتورة زينب زكي الفل كأول سيدة في مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة، والتي تحمل شهادة الدكتوراة في الفزياء النووية، وتعمل في كلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء - كلًا على حدة- بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

واطلع بنتين على الخطط التشغيلية التي تقوم بتنفيذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والمؤسسة الأهلية للأدلاء، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم بشكل مفصل، وعلى مستجدات برامج العمل.

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وعلمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن بنتين طالب وكالة وزارة والحج والعمرة تطوير منظومة العمل بما تتوافق مع رؤية 2030، وزيادة عدد الزوار خلال السنوات القادمة، وتم التطرق إلي تحسين وتطوير مستوى الخدمات في مدينة حجاج الجو والبحر.

وكرَّم الدكتور بنتن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بمناسبة فوز الوكالة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة، ضمن فئة الجهات التابعة للوزارات.

وأعرب وزير الحج والعمرة عن شكره للعاملين في الوكالة لحرصهم على تحقيق التميز وفوزهم بالجائزة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بكل اهتمام وإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقديم أفضل الخدمات لهم، تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بالعناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.