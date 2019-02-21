شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم وأمانة الطائف توقعان اتفاقيات شراكة مع الجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

وقع تعليم وأمانة الطائف اتفاقيتين شراكة مع الجامعة للتعاون والتكامل في حضور ورعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

ومثّل جامعة الطائف في توقيع اتفاقية التعاون ومذكرتي التكامل والتفاهم مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، فيما مثل الإدارة العامة للتعليم المدير العام للإدارة الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي، ومثل أمانة محافظة الطائف أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

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وأطرت مذكرة التكامل الموقعة بين جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة مجالات التعاون المشترك بينهما لدعم المجال التعليمي بالبرامج التعليمية والثقافية والتدريبية والبحثية، من أجل تحقيق الأهداف والتوجهات الإستراتيجية العامة للتعليم في المملكة، والنهوض بمجتمع المحافظة والارتقاء به؛ من خلال المساهمة الإيجابية في إنجاح البرامج التعليمية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الطرفين والتعاون فيما بينهما، والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة لفئات المجتمع المحلي عموماً بمحافظة الطائف والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص، والإسهام في كل ما يساعد على تطوير التعليم بالمحافظة بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات بالمملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

أما مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الطائف وأمانة المحافظة فنصت على تكوين شراكة إستراتيجية فاعلة بين الجامعة (ممثلة بكلية الهندسة) والأمانة، تسهم في تحقيقهما لأهدافهما ومبادراتهما الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، والوصول للتنمية المستدامة في المجالات الهندسية والفنية والتقنية المختلفة.

وستشمل مجالات التعاون بين الجامعة والأمانة مجالات التدريب، والشراكة المجتمعية، والمكتبات والمعلومات وقوعد البيانات، والاستفادة من المعامل والمختبرات، والأبحاث والدراسات، والاستشارات.