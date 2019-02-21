شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدني تبوك يدشن معرض «الأمن الفكري» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)
دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني معرض (الأمن الفكري رجل الأمن القدوة )، والذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك بالتعاون مع جامعة تبوك في مقر المديرية، بحضور المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري ومدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد بن علي الغامدي وعضو مركز الدعوة والإرشاد بتبوك عبدالعزيز بن صالح الشمري، وضم المعرض العديد من الكتب والصور واللوحات الإرشادية والتوعوية.
كما أقيمت محاضرة بعنوان أهمية الأمن الفكري قدمها الدكتور نواف الشراري وعبدالعزيز الشمري، وحضرها ضباط وأفراد ومنسوبو الدفاع المدني حيث تحدثا عن أهمية الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.
وفي نهاية الندوة قام العميد الشهراني بتكريم المحاضرين مثنياً على المعرض الذي لاقى استحسان الجميع.
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